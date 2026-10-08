Matteo Arnaldi domina Tomic in neanche un’ora all’esordio a Shanghai

Buona la prima per Matteo Arnaldi nell’ATP 1000 di Shanghai. Un esordio abbastanza tranquillo quello del ligure, che ha superato l’australiano Bernard Tomic, numero 185 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in appena 52 minuti di gioco. Nel prossimo turno il livello dell’avversario si alza decisamente, visto che Arnaldi se la dovrà vedere con l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero undici e che ha usufruito di un bye al primo turno.

I numeri della partita rappresentano perfettamente il dominio dell’azzurro. Arnaldi ha vinto il 78% dei punti quando ha servito la prima ed il 67% con la seconda, chiudendo anche con 6 ace contro i 2 dell’avversario. Sono stati 18 i vincenti dell’azzurro rispetto ai 10 di Tomic, che ha commesso ben 29 errori non forzati contro i 10 dell’italiano.

Il primo a dover affrontare una palla break è Arnaldi nel terzo game, ma il ligure riesce ad annullarla. Stesso discorso vale per Tomic nel game successivo, ma la svolta per l’azzurro arriva nel sesto gioco. Questa volta Arnaldi riesce a strappare il servizio all’australiano e poi si invola a chiudere il primo set in suo favore per 6-3 in una mezz’ora.

Sulla scia del set vinto, Arnaldi parte fortissimo nel secondo e strappa subito a zero il servizio all’avversario. Non c’è davvero partita, perchè Tomic sparisce completamente dal campo ed arriva un altro break in favore dell’azzurro, che si porta sul 3-0. Avanti comodamente l’azzurro perde un attimo la concentrazione e si trova sotto 0-40 nel quarto game, ma recupera e tiene il servizio. Il set scivola via velocemente verso Arnaldi, che ottiene un altro break e chiude sul 6-1, qualificandosi per il secondo turno.