Mathieu van der Poel correrà la stagione di ciclocross? I dubbi sul calendario e la paternità in arrivo

Mathieu van der Poel si è laureato Campione del Mondo di ciclocross per ben otto volte: dal sigillo di Tabor nel 2015 alla stoccata di Hulst nel 2025, il fuoriclasse olandese è stato praticamente imbattibile ed è diventato l’atleta più vincente nella storia iridata di questa disciplina. I suoi impegni tra fango, sterrato, erba e neve sono sempre molto attesi tra gli appassionati, ma c’è la seria possibilità che il nativo di Kapellen non monti in sella durante l’imminente inverno.

L’alfiere della Alpecin-Premier Tech diventerà papà nel mese di gennaio e, dunque, per stare vicino alla compagna Roxanne Bertels, potrebbe rinunciare agli impegni agonistici. In questo momento della propria vita, il 31enne dovrebbe dare precedenza alla famiglia e potrebbe dunque riprendere l’attività agonistica direttamente su strada. Per il momento non è stato annunciato nessun calendario da parte di van der Poel, che nell’ultima stagione di ciclocross prese parte a ben tredici eventi, vincendoli tutti.

Il vincitore di tre Giri delle Fiandre, tre Parigi-Roubaix e due Milano-Sanremo incominciò a dettare legge il 14 dicembre a Namur e infilò otto perle in Coppa del Mondo, tre stoccate nel circuito X2O, la fiammata allo Zilvermercross e poi l’apoteosi ai Mondiali.

Molti pensano che in qualche modo l’olandese si cimenti in qualche prova, tra cui l’ex rivale Eli Iserbyt, che ha fatto un punto della situazione al podcast Derailleur: “Se fossi Mathieu, non potrei sopportare che un altro corridore diventi campione del mondo quando in quel momento posso correre. Più titoli mondiali riesci a conquistare in carriera, meglio è. Rimangono comunque dei titoli mondiali. A un certo punto ci si ferma e poi non c’è più la possibilità di correre. Lo sto sperimentando io stesso in questo momento. Se ti si presenta un’opportunità, devi semplicemente coglierla“.