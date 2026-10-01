Massimo Stano torna da Campione d’Europa e organizza “The Walking Stano”, sostegno alla ricerca

Massimo Stano ha ideato la The Walking Stano, una manifestazione che sostiene la ricerca sulla fibrosi cistica. L’appuntamento con la quarta edizione è per sabato 10 ottobre a Modugno (in provincia di Bari), dove si cercherà di fare meglio dello scorso anno, quando a Palo del Colle si riunirono più di mille partecipanti e vennero raccolti 14.150 euro per il lodevole scopo solidale. La giornata all’insegna di sport, ricerca, musica, divulgazione culminerà alle ore 18.30 con la camminata non competitiva di circa cinque chilometri, aperta a tutti e guidata dal Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia.

Il fuoriclasse pugliese tornerà in strada, anche se non a livello agonistico, dopo essersi laureato Campione d’Europa nella maratona di marcia a Ferragosto in quel di Birmingham. Il primatista continentale della neonata disciplina non olimpica ha dichiarato: “The Walking Stano nasce dalla volontà di usare lo sport per coinvolgere le persone in qualcosa che vada oltre il risultato agonistico. Portare la quarta edizione a Modugno significa far crescere ancora il progetto e creare una nuova occasione per incontrarsi, conoscere più da vicino questa difficile malattia e sostenere concretamente la ricerca“.

L’evento è organizzato da GM Sport ASD, con il patrocinio della Città di Modugno e in collaborazione con la Delegazione FFC Ricerca – Palo del Colle, Diadora è lo sponsor ufficiale. Per partecipare a The Walking Stano occorre una donazione di 10 euro: è possibile aderire online e nei punti fisici attivati a Modugno e Palo del Colle. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS. Chi non potrà partecipare potrà comunque sostenere la ricerca con una donazione libera a FFC Ricerca attraverso la stessa pagina dedicata all’iniziativa.