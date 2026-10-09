Massimo Rivola non si nasconde: “Vincere contro Marquez e Ducati sarebbe la sfida più grande che Aprilia può affrontare”

Il team Aprilia non ha la minima intenzione di fermarsi o mollare la presa sul Mondiale di MotoGP 2027. In occasione dell’importantissimo fine settimana del Gran Premio di Indonesia sul tracciato di Mandalika, la Casa di Noale ha ribadito con forza che è pronta, anzi prontissima, per puntare al bersaglio grosso. Jorge Martin si è presentato all’appuntamento con 2 sole lunghezze di vantaggio sul nove volte campione del mondo Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi rimane (anche se a distanza, ormai) in terza posizione.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha analizzato la situazione di questo campionato così avvincente: “Lottare contro Ducati e Marc Marquez per i titoli è una grande opportunità e vogliamo godercela. Penso che siamo privilegiati nel poter battagliare contro qualcuno che ha dominato negli ultimi anni. Segreti? Credo che, in realtà, non ci siano segreti. Dall’inizio della stagione abbiamo detto che è probabile che questo campionato vada a chi commette meno errori. Noi ne abbiamo fatti molti, in effetti, quindi non abbiamo seguito il piano prestabilito. Ma queste sono le corse. Finché coglieremo questa opportunità e ce la godremo, penso che, qualunque cosa accadrà, faremo del nostro meglio”. (Fonte: Motorsport.com).

Siamo entrati nella fase decisiva della stagione, quella in cui i punti valgono doppio. Niente andrà lasciato al caso, anche pensare agli ordini di scuderia. “Beh, prima di tutto penso che, se consideriamo anche l’esperienza che abbiamo maturato lottando per il campionato con i nostri due piloti, siamo ben lontani da quello che Marc ha fatto da solo. Quindi sicuramente lui ha una sorta di grande vantaggio. Allo stesso tempo, non sono particolarmente preoccupato per il comportamento all’interno del nostro box da parte dei due piloti. Sanno molto bene che, finché la matematica lo permette, entrambi hanno la possibilità di farcela. E se uno dei due sarà fuori dai giochi, il suo compito sarà quello di aiutare, in qualche modo e se possibile, il compagno di squadra. Ma penso che sarà una lotta davvero molto, molto serrata fino alla fine del campionato”.

Massimo Rivola prosegue nella sua analisi, mettendo particolare enfasi a quello che sta vivendo Aprilia in questo finale di 2026: “La risposta a quanto sia difficile battere Marquez è che penso sia il compito più difficile che potremmo avere. L’anno scorso ho detto che era possibile farcela. Era un messaggio rivolto soprattutto all’interno, all’azienda, per convincerci che potevamo farcela. Quest’anno ci siamo riusciti alcune volte. Se riusciremo a farlo fino alla fine o meno è troppo presto per dirlo ma, il fatto stesso che siamo già in lotta per questo obiettivo, è una grande soddisfazione, perché penso che stiamo sfidando la miglior coppia possibile, Marc e Ducati, che vediamo da molti anni. Quindi il fatto che noi siamo lì significa che il lavoro che abbiamo fatto all’interno di Noale è stato un grande lavoro”.