Massimo Rivola gongola dopo il poker Aprilia: “Un risultato splendido e una grande rivincita dopo quanto avvenuto ieri”

Massimo Rivola sorride in maniera convinta al termine del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika, infatti, il team Aprilia ha fatto qualcosa di mai accaduto in precedenza nella classe regina, ovvero è stato in grado di monopolizzare tutte e quattro le prime posizioni della classifica in un dominio davvero incontrastato.

La vittoria nella gara lunga è andata infatti a Marco Bezzecchi che ha raggiunto, superato e staccato Raul Fernandez lasciandolo a 4.2 secondi, mentre completa il podio Jorge Martin a 6.5 con lo spagnolo che è tornato anche in cima alla classifica generale. Quarta posizione per Ai Ogura a 9.3, quinta per Pedro Acosta a 9.4, mentre si ferma in sesta Marc Marquez a 10.7.

Al termine della gara odierna l’amministratore delegato di Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, iniziando dalla profonda soddisfazione per quanto realizzato dalle proprie moto: “Oltre che grande soddisfazione sicuramente una bella rivincita interna più che altro perchè ieri abbiamo buttato via punti importanti che non possiamo certo permetterci di buttare via. Penso che la stagione, però, sia fatta un po’ così quest’anno. Siamo destinati ad avere grandi emozioni sempre, nel bene e nel male”.

Massimo Rivola prosegue: “Devo fare in primo luogo i complimenti a Raul Fernandez perchè con il dito messo così ha dovuto veramente stringere i denti. Voleva vincere a tutti i costi però su questa pista Marco Bezzecchi ne aveva davvero di più di tutti. Molto bene anche Ai Ogura che ha fatto una bellissima rimonta”.