Marta Bassino non si qualifica a Soelden: “Contentissima di essere partita, ho tenuto tanto sul muro. Ho bisogno di allenamento”

Marta Bassino non si è qualificata per la seconda manche dello slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, che apre, come da tradizione, il calendario della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: l’azzurra, tornata al cancelletto di partenza dopo l’infortunio della scorsa annata, è comunque positiva ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra è comunque soddisfatta di quanto fatto in questa gara, considerando che è al ritorno da un gravissimo infortunio che l’ha tenuta fuori per più di un anno: “Io mi sono sentita di aver tenuto tantissimo nel muro, non riuscivo tanto a prendere il ritmo, ma già me lo immaginavo e va bene, come dicevo nei giorni scorsi“.

La gigantista italiana è cosciente di aver bisogno di altro tempo per ritornare ad essere al 100% in gara, ma sa che il lavoro pagherà: “So che ho bisogno ancora di un po’ di passaggi, di confidenza, anche nel raccordino della lunga non mi sono fidata nel cacciarmi giù, però spero col tempo e con l’allenamento di riuscire a farlo“.