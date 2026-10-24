Marta Bassino deve ricostruire la WCSL: pettorale sopra il 30 nella prossima gara

Marta Bassino ha chiuso il gigante di Sölden al 43° posto, l’Opening della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. È un distacco che a Rettenbach, su una neve molto dura, si è deciso sulla parte bassa del tracciato. Per la cuneese era però un’altra storia, perché prima di quel cancelletto c’erano 368 giorni di stop. Dopo la gara si è detta felice e serena, e il fatto di essere tornata a gareggiare contava più del risultato.

La caduta in allenamento in Val Senales, alla vigilia del weekend di Sölden 2025, le aveva causato un trauma complesso alla gamba sinistra, con la frattura laterale del piatto tibiale e le lesioni del collaterale mediale e del menisco. Era stata operata d’urgenza la sera stessa, con l’inserimento di una placca metallica. A maggio 2026 c’è stato un secondo intervento, programmato, per rimuovere i mezzi di sintesi e ripulire l’articolazione. Sono seguite fisioterapia e riatletizzazione, e solo poi è arrivato il ritorno nel circuito.

La classifica di partenza di Sölden la vedeva con il numero 28, ma da oggi la sua posizione è più scomoda. Nella WCSL (World Cup Starting List, la classifica che determina l’ordine di partenza nelle gare di Coppa del Mondo) di gigante Bassino è 37ª con 43 punti: erano 47 di partenza, e 4 le sono stati scalati per la gara disputata.

Fra Bassino e la zona dei primi trenta ci sono 35 punti, perché la trentesima, Nina Astner, ne ha 78. Davanti a lei, tra la 31ª e la 36ª posizione, si va dai 72 punti di Franziska Gritsch ai 55 di Madeleine Sylvester-Davik. È una fascia compatta, e per superarla servirà fare punti. Per tornare a partire fra le prime trenta non basterà qualificarsi per la seconda manche, servirà un risultato più pesante. Nei fatti, per via di questo riscontro, il prossimo pettorale sarà fuori dalla top-30 nel prossimo gigante.

FIS WCSL LIST

1 56416 SCHEIB Julia AUT – 765 59 – 706

2 506399 HECTOR Sara SWE 50 559 43 50 566

3 516562 RAST Camille SUI 40 533 41 40 532

4 539909 MOLTZAN Paula USA 100 408 31 100 477

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 36 446 34 36 448

6 415232 ROBINSON Alice NZL 32 440 34 32 438

6 516138 # GUT-BEHRAMI Lara SUI – 438 – – 438

8 426193 STJERNESUND Th. NOR 11 352 27 11 336

9 107613 GRENIER Valerie CAN – 332 26 – 306

10 385116 LJUTIC Zrinka CRO 24 267 21 24 270

11 805009 COLTURI Lara ALB 80 191 15 80 256

12 6295075 DELLA MEA Lara ITA 13 246 19 13 240

13 435334 GASIENICA-DANI. POL 29 225 17 29 237

14 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 15 224 17 15 222

15 6535773 O’BRIEN Nina USA 15 215 17 15 213

16 507168 AICHER Emma GER 60 135 10 60 185

17 206355 DUERR Lena GER 9 186 14 9 181

18 299363 ZENERE Asja ITA 45 123 9 45 159

19 108461 RICHARDSON Britt CAN 4 163 13 4 154

20 705423 # VLHOVA Petra SVK 8 155 12 8 151

21 565491 # DVORNIK Neja SLO 1 155 12 1 144

22 56217 BRUNNER Stephanie AUT – 155 12 – 143

23 298323 GOGGIA Sofia ITA – 152 12 – 140

24 297601 BRIGNONE Federica ITA – 140 11 – 129

25 197616 ALPHAND Estelle SWE 22 95 7 22 110

25 6536392 HURT A J USA 20 97 7 20 110

27 516407 KASPER Vanessa SUI 3 111 9 3 105

28 516280 HOLDENER Wendy SUI 11 82 6 11 87

28 56388 # LIENSBERGER Katharina AUT – 87 – – 87

30 56517 ASTNER Nina AUT – 85 7 – 78

31 56392 GRITSCH Franziska AUT 29 47 4 29 72

32 197651 DIREZ Clara FRA – 74 6 – 68

33 516813 PILLER Sue SUI – 73 6 – 67

34 6537468 BOCOCK Elisabeth USA 18 52 4 18 66

35 507011 LOEVBLOM Hilma SWE 16 45 3 16 58

36 426486 SYLVESTER-DAVIK NOR – 60 5 – 55

37 299276 # BASSINO Marta ITA – 47 4 – 43