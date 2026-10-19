Marquez e Martin danno il via ad un rovente assalto al titolo della MotoGP a suon di…. complimenti!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 con la curiosità di capire come evolverà l’avvincente duello per il titolo tra Jorge Martin e Marc Marquez. I due grandi rivali sbarcano sul tracciato di Phillip Island con appena 2 punti di distacco in classifica generale, senza dimenticare ovviamente anche Marco Bezzecchi che, tuttavia, accusa 46 lunghezze di distacco dal suo vicino di box.

Sarà decimo titolo iridato per Marc Marquez, oppure “Martinator” sarà in grado di vincere il suo terzo alloro? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Per il momento sappiamo già una cosa: il profondo rispetto tra i due spagnoli. Anche se non sono propriamente amici, il Cabroncito non può che fare i complimenti all’attuale pilota del team Aprilia: “Per me Jorge Martín è un pilota con molto talento, un talentone – un attestato di stima davvero importante, come riportato da Motorsport.com – La scorsa stagione ha avuto un anno molto complicato, con tanti infortuni. Ma quando sono passato alla Ducati e ho avuto la possibilità di vedere i dati di tutti i piloti del marchio, Martin era uno di quelli che mi impressionava di più, per come guidava e per ciò che era capace di fare”.

Il nativo di Cervera entra nello specifico su Jorge Martin e su come sta in pista: “Ha uno stile di guida molto simile al mio, molto sulla frenata. È vero che lui sta molto fuori dalla moto, ma è un pilota che non si tira indietro, uno dei guerrieri”.

Non passa in secondo piano, ovviamente, il fatto che nella prossima annata Jorge Martin si accaserà in Yamaha che, al momento, appare lontana anni luce rispetto ad Aprilia: “L’anno prossimo vedremo. Se c’è la moto, come l’ha avuta e ce l’ha, puoi fare certe cose. Ma se l’anno prossimo non ha la moto, per quanto tu sia Martin, Quartararo o Marquez, non puoi fare nulla. Siamo in uno sport in cui c’è un mix pilota-moto, moto-pilota, ma proprio per questo devi anche essere abile, egoista e a volte ingoiare l’orgoglio per cercare il posto migliore, quello che ti conviene di più. E quando dico ingoiare l’orgoglio, significa abbassarti lo stipendio”. Un po’ come ha fatto lo stesso Marc Marquez salutando la Honda, per capire in maniera migliore il suo ragionamento.

Se, da un lato, il Cabroncito riempi di complimenti Jorge Martin, anche dall’altro lato gli attestati di stima non mancano: “Fa sempre piacere che parli bene di te qualcuno come Marquez. Per me è un orgoglio lottare per un titolo contro di lui. Credo fermamente che Marc sia quello che mi rende migliore, perché per poterlo battere devo tirare fuori il meglio di me stesso. Spero di poter continuare a lottare con lui per molti altri anni”.