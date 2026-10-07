Marler Reusser ancora campionessa europea a cronometro. Longo Borghini sfiora il podio

Marlen Reusser concede il bis ed è nuovamente la campionessa europea a cronometro. Si tratta del quinto titolo in carriera a livello continentale per la svizzera, che aveva vinto nel 2025 dopo la tripletta dal 2021 al 2023. Reusser si conferma la più forte di tutte nelle corse contro il tempo, avendo trionfato anche agli ultimi Mondiali in Canada.

Una cronometro dominata da parte di Reusser, che è sempre passata al comando ad ogni intermedio e sempre davanti all’olandese Demi Vollering, che ha concluso alla fine al secondo posto a 23 secondi dallla vincitrice, mettendosi al collo la medaglia d’argento.

Sul podio ci sale anche la francese Juliette Berthet, che ha accusato un ritardo oltre il minuto (1’10), mentre è sfumata la medaglia per Elisa Longo Borghini, che ha mancato il podio per soli sei secondi. Purtroppo l’azzurra ha perso nella parte finale, subendo il recupero da parte della transalpina.

Quinto posto per la polacca Dominika Wlodarczyk (+1’30) davanti alla francese Cèdrine Kerbaol (+1.’59) e alla belga Sandrine Tas, oltre i due minuti di ritardo. Completano la Top-10 la britannica Lauren Dickson, la belga Lotte Claes e l’olandese Lieke Nooijen.