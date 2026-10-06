Marco Del Lungo: “Per il Settebello importante qualificarsi subito. Serve un gruppo che gestisca la pressione”

Marco Del Lungo è uno dei simboli del Settebello e continuerà ad esserlo anche in vista di Los Angeles 2028. Un obiettivo a Cinque Cerchi per il portierone dell’Italia, che intanto con il proprio club, la Rari Nantes Savoia, punta ad essere protagonista anche in Serie A1. Del Lungo è stato ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, il programma condotto da Andrea Addezio sul canale YouTube di OA Sport.

La Serie A1 sarà in questa stagione: “Sarà sempre un campionato di altissimo livello. La Pro Recco è sicuramente favorita e con dietro Savona, Brescia, Trieste e Posillipo che sicuramente si contenderanno la finale contro la Pro Recco”.

Ancora sulle squadre che si contenderanno lo Scudetto: “La Pro Recco resta la squadra da battere, anche se ha perso Di Fulvio e Fondelli e bisogna vedere cosa dirà il campo. Brescia ha fatto un mercato molto mirato, prendendo Leinweber dal Savona e Antonio De Simone dal Salerno che è un giovane di altissimo profilo. Il Savona ha comprato Gerard Gil che è nel giro della nazionale iberica, ma anche Castro. Ci sono state delle rivoluzioni nei vari club”.

Trieste con l’arrivo di Molina come nuovo allenatore: “Trieste è una squadra forte, bella assortita e che si è contraddistinta in Italia e nel resto d’Europa. Molina è un allenatore che ha voglia di fare e poi che vuole emergere. Con Sori ha perso la finale per l’accesso in A1, ma ha fatto benissimo. Sicuramente sarà una bella occasione”.

Su Savoia: “Sicuramente l’obiettivo è quello di aggiungere un pezzettino in più a quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo perso dei giocatori importanti, ma è stato fatto un mercato mirato per la costruzione di una squadra nel medio e lungo periodo. Vogliamo dare filo da torcere a tutte le squadre”.

Sui giovani più promettenti: “Le porte della Nazionale sono aperte a tutti quelli che vogliono emergere. Sicuramente Di Corato della Pro Recco che si metterà in mostra nel campionato italiano, ma anche Andrea Condemi e Davide Occhione da noi o De Simone a Brescia dove può far vedere le sue abilità”.

Sul Settebello e sul pass olimpico: “Chiudere la questione olimpica incide sull’annata e sulla programmazione verso Los Angeles. Sicuramente dà un vantaggio e permette di programmare diversamente le annate e le manifestazioni. Qualificarsi subito darebbe anche più tranquillità, anche se ci sono tante occasioni per centrare la qualificazione. La cosa che più preme è quello di avere un gruppo solido, unito, che sa gestire le pressioni”.