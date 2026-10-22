Marco Bezzecchi verso Phillip Island: “Sarà un weekend da vivere un passo alla volta. Sugli ordini di scuderia…”

Marco Bezzecchi si presenta concentrato e carico in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Phillip Island (alla sua ultima apparizione nel Motomondiale dato che dal prossimo anno sarà soppiantato dal semi-cittadino di Adelaide) ci attende un weekend di capitale importanza per quanto concerne la corsa verso il titolo.

Jorge Martin e Marc Marquez sono divisi da 2 soli punti in vetta alla classifica generale e saranno i grandi protagonisti dell’appuntamento australiano ma, giova ricordarlo, il pilota del team Aprilia è ancora in lizza per inserirsi nella battaglia, anche se i 46 punti di distacco sono un fardello non di poco conto. Anche per questo motivo, forse, il romagnolo può correre con la mente più libera e senza pressioni, come si è visto nella domenica del Gran Premio di Indonesia.

Nel corso della conferenza stampa odierna sulla pista di Phillip Island il pilota soprannominato “Bezz” ha iniziato proprio da quanto avvenuto a Mandalika: “Sono molto contento di essere tornato alla vittoria, è la mia ossessione. Fin dalla caduta del Sachsenring quando mi sono fatto male, avevo questa necessità, tornare al successo. Sono stato molto contento di poter dimostrare a me stesso di poterlo fare di nuovo per cui ora mi concentro su questo fine settimana che sarà di grande importanza”.

Si annuncia un weekend tutto da scoprire, al momento, sia per un lay-out unico, sia per condizioni meteo che potrebbero essere grandi protagoniste: “È sempre così a Phillip Island, una pista meravigliosa ma, come si sa, può sempre succedere di tutto, anche a livello di condizioni meteo. Questo tracciato dà emozioni incredibili. Lo percepisci in Moto3, figuriamoci in MotoGP. Ad ogni modo la situazione sarà identica per tutti. Dobbiamo semplicemente saperci adattare ad ogni situazione nel più breve tempo possibile che sia gara bagnata o asciutta. Ovviamente sotto la pioggia tutto si complica ma, come sempre, bisognerà pensare un passo alla volta, iniziando da domani. Quando ci sveglieremo al mattino vedremo che tempo farà e affronteremo la giornata”.

Ultima battuta sui possibili ordini di scuderia in casa Aprilia per favorire Jorge Martin verso il titolo. Si è parlato, nelle ultime ore, di un incontro con dirigenza e piloti Aprilia. Bezzecchi chiarisce: “No, è stato semplicemente un incontro normale che facciamo sempre. Lavoriamo sempre assieme al team Trackhouse e il loro apporto è sempre stato fondamentale per noi. Per cui è normale ogni tanto avere qualche incontro o riunione. Abbiamo parlato un po’, discusso sulle varie situazione e nient’altro”.