Marco Bezzecchi sublime cacciatore di tappe, ma (per ora) non è da Grandi Giri

Nonostante l’inedito poker odierno in gara, va in archivio con un bilancio agrodolce per Aprilia il weekend del Gran Premio d’Indonesia 2026, diciassettesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. La pista di Mandalika doveva favorire le caratteristiche della RS-GP e così è stato, a livello di performance, ma gli episodi negativi della Sprint sono costati dei punti pesantissimi alla Casa di Noale nella corsa al titolo iridato.

A conti fatti Jorge Martin (4° al sabato e 3° la domenica) ha collezionato lo stesso bottino del rivale diretto Marc Marquez (vincitore della Sprint e 6° in gara), rimanendo a +2 ma perdendo la concreta possibilità di aprire un gap in doppia cifra nella tappa indonesiana, mentre Marco Bezzecchi era il grande favorito a Lombok e si è dovuto accontentare di guadagnare solamente due punti a chi lo precede nella classifica generale.

Il Bez ha pagato a caro prezzo lo “zero” nella Sprint (caduta in curva 1 che ha coinvolto anche l’Aprilia Trackhouse del pole-man Raul Fernandez), dimostrando poi la sua superiorità sulla lunga distanza nella corsa odierna e tornando finalmente sul gradino più alto del podio a distanza di oltre quattro mesi dall’ultima volta, che risaliva alla gara del Mugello andata in scena il 31 maggio.

Da lì in poi è arrivata una sequenza negativa di nove Gran Premi senza successi, in cui il 27enne romagnolo non è riuscito ad essere perlomeno costante (come il suo compagno di squadra, leader della generale con all’attivo una sola vittoria la domenica), accumulando tanti zeri a causa di errori (di guida e non), circostante sfavorevoli, cadute ed infortuni. I soli 13 punti raccolti tra Balaton, Brno, Assen e Sachsenring rappresentano il vero grande rimpianto della sua stagione, anche se ancora non tutto è perduto.

Il nativo di Rimini non è più padrone del proprio destino, nel senso che fare bottino pieno da qui alla fine (vincendo tutte le Sprint e tutte le gare) potrebbe non bastare per superare in classifica sia Marquez che Martin, ma se dovesse tornare a macinare successi avrebbe la possibilità di sperare in almeno un passo falso dei suoi rivali nel tentativo di rimanere in corsa fino a Valencia. Per usare una terminologia ciclista, ad oggi Bezzecchi si sta dimostrando uno straordinario cacciatore di tappe senza però la continuità necessaria per imporsi nella generale di un Grande Giro.