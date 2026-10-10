Marco Bezzecchi subito fuori: cosa è successo nella Sprint di Mandalika

Si conclude in maniera immediata la Sprint del GP dell’Indonesia della MotoGP per l’italiano Marco Bezzecchi e per lo spagnolo Raul Fernandez: i due piloti dell’Aprilia cadono alla prima curva dopo la partenza a causa di quello che è stato già definito incidente di gara, e che dunque non comporterà sanzioni.

Subito dopo la partenza lo spagnolo Marc Marquez forza l’ingresso all’interno della prima curva, ma poi deve leggermente allargare la traiettoria, dato che al suo interno si porta la Ducati VR46 di un altro italiano, Fabio Di Giannantonio.

Questa mossa ha come conseguenza la caduta di Bezzecchi e Fernandez, incolpevoli nella circostanza. La Sprint è stata poi vinta proprio da Marc Marquez, il quale ora è il nuovo leader del Mondiale, mentre dopo la caduta odierna Bezzecchi scivola a -59 dalla vetta.

L’INCIDENTE AL VIA DI BEZZECCHI E FERNANDEZ