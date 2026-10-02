Marco Bezzecchi soddisfatto: “Un venerdì positivo. Gomme e frenate faranno la differenza”

Marco Bezzecchi può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Motegi, denominato “Twin Ring” il pilota romagnolo ha concluso in una comoda quarta posizione la sessione pomeridiana, mancando diversi giri ancor più interessanti per questione di dettagli.

Il miglior tempo della sessione lo ha fissato Alex Marquez che ha fatto fermare i cronometri sull’1:42.811 con 76 millesimi di vantaggio su Pedro Acosta. Terza posizione per Marc Marquez a un decimo esatto, quarta per Marco Bezzecchi a 218 millesimi mentre in quinta troviamo Enea Bastianini a 349. Sesto tempo per Fabio Quartararo a 419 millesimi dalla vetta, settimo per Fabio Quartararo a 419, quindi ottavo Jorge Martin a 464, nono Diogo Moreira a 495, mentre completa la top10 Johann Zarco a 574.

Al termine del venerdì sulla pista nipponica, il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento. è stato un buon venerdì. In entrambe le sessioni sono stato abbastanza veloce sia sul passo gara sia sul time attack. Devo dire che il time attack qui me lo aspettavo molto più esplosivo invece la soft che ci hanno portato è molto dura per cui non c’è un grip clamoroso nonostante l’asfalto nuovo. La moto si guida bene, dobbiamo ancora migliorare un po’ ma, nel complesso, un buon inizio. Il T4? Martin è molto efficace in quel settore ed è andato un po’ meglio di me. Per esempio è stato eccellente nell’ultima variante prima della curva finale. Dobbiamo migliorare nelle grandi frenate delle ultime curve. Forse sono ancora un po’ troppo aggressivo in frenata”.

Ultima battuta sulle gomme che potrebbero essere il vero ago della bilancia del weekend: “La gomma soft, come detto, è più dura rispetto a quella dell’anno scorso, e non dà un extra-grip clamoroso. Allo stesso tempo questa è una pista molto severe sugli pneumatici e la soft soffre sempre. Per cui non è facile sapere ora se si potrà usare nella Sprint Race. Un’idea chiara non c’è”.