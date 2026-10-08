Marco Bezzecchi: “Pressione più su Marquez e Martin, darò battaglia”

Marco Bezzecchi si presenta all’appuntamento di Mandalika, in Indonesia, come quello del terzo incomodo nella sfida per il Mondiale 2026 di MotoGP tra il compagno di squadra, in Aprilia, Jorge Martin e Marc Marquez (Ducati).

Il campione del mondo in carica, in sella alla Rossa, ha dato una grande dimostrazione di forza a Motegi (Giappone) e, allo stato attuale delle cose, è a sole due lunghezze da Martin, leader della classifica generale della top-class. Bezzecchi è decisamente più distante, come rappresentato dai 49 punti di distacco da Martin.

“L’obiettivo è essere competitivo e partire il meglio possibile, fin da domani. Come ha detto Jorge ogni anno è diverso, dobbiamo partire con la mentalità giusta e fare il massimo possibile“, ha dichiarato il romagnolo in conferenza stampa. “Sono un po’ distante rispetto a Martin e Marquez, la pressione è sicuramente più su di loro. Ma non cambia il modo di approcciare il weekend. Proverò a rimanere nella battaglia, sia in gara che in campionato“, ha aggiunto.

Sul cambio di format e la doppia qualifica nel 2027: “Mi piace abbastanza, sarà tosto fisicamente ma sono curioso di vedere come sarà. E’ bello avere due qualifiche differenti. Così non rischi di distruggere due gare con la stessa qualifica“.