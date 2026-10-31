Marco Bezzecchi: “Ho fatto qualche errore all’inizio. Mondiale? Non posso non crederci

Marco Bezzecchi ha centrato una buona terza posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato di Sepang.

Nella fattispecie, il pilota in forza all’Aprilia ha ceduto il passo all’ex rookie meraviglia Pedro Acosta, vincitore di giornata davanti ad un Marc Marquez che ha amministrato in sicurezza approfittando dell’assenza di Jorge Martin, diretto rivale per il titolo. Una volta arrivato in zona mista, il centauro romagnolo ha commentato quanto fatto.

“All’inizio ho fatto qualche errore, in questo weekend sto faticando con le gomme nuove ed era da un po’ che non succedeva. I primi due giri sono stato in difficoltà, ho fatto un lungo alla undici e alla dodici e ho perso contatto – ha detto Bezzecchi – Cercavo di recuperare, Marquez andava forte quindi non capivo. Ho visto poi avvicinarsi i primi due, poi è stato bello“.

Bezzecchi ha poi proseguito: “Lotta per il Mondiale? Ci credo, se non ci credessi sarebbe inutile venire alla gara. E’ difficile realisticamente, soprattutto con un Marc e con un Jorge così. Mi sono dovuto anche io prendere rischi, Marc è velocissimo, gli bastava poco per vincere. Non dovevo commettere errori all’inizio, ma quando devi provare il tutto e per tutto può capitare. Le condizioni come quelle che sono arrivate sono proprio brutte. Io ho cercato solo di guardare davanti, non sai cosa devi fare. Quelli davanti non sono rientrati, io li ho inseguiti“.