Marco Bezzecchi ammette: “E’ un limite avere questo distacco, ma devo dare il massimo”

Conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito asiatico andrà in scena un week end che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta al titolo.

Dopo il fine-settimana di Phillip Island (Australia), Marc Marquez ha messo la freccia nei confronti del connazionale Jorge Martin. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, ha conquistato la Sprint sul tracciato australiano e, vista la caduta di Jorge, si è preso la vetta della graduatoria.

La mancata disputa del GP per il meteo infausto ha dato l’opportunità a Martin, infortunatosi al braccio, di limitare i danni, ma nello stesso tempo le gare restanti sono meno ed è un fattore a vantaggio di Marc. In quest’ottica, nel ruolo di terzo incomodo c’è Marco Bezzecchi.

Allo stato attuale delle cose, l’alfiere dell’Aprilia ha un gap di 50 lunghezze dalla vetta occupata da Marquez: “E’ un limite per me avere questo distacco, ma finché la matematica mi dà possibilità bisogna cercare di perdere meno punti possibili. Devo dare il massimo, essere competitivo sempre e battagliare per una buona posizione“, ha dichiarato il romagnolo.

“Tardozzi ha detto che 50 punti sono pochi? Apprezzo quello che ha detto, ma non tutto è vero: 50 punti sono tanti, ma apprezzo quello che ha detto di me“, ha commentato Bezzecchi, in merito alle considerazioni del Team Manager della Ducati.

Sulla velocità dimostrata quest’anno rispetto al 2025: “Non so, nella pre-season ci siamo sentiti meglio rispetto al weekend di gara dell’anno scorso. Ma i test sono test, la gara un’altra cosa. Non abbiamo grandi aspettative“.

E’ poi notizia di oggi il fatto che Martin sia stato ritenuto idoneo per prendere parte alle prove libere a Sepang: “Contento per lui, nella stessa situazione avrei fatto lo stesso probabilmente. Spero possa sentirsi bene e se si sentirà bene sarà anche veloce“.

In conclusione, a Bezzecchi è stato chiesto un pensiero sul GP del Qatar e le difficoltà organizzative legate al clima geopolitico in Medio Oriente: “Mi fido dell’organizzazione, la decisione sarà presa considerando vari aspetti. Non è la sede giusta per parlarne“.