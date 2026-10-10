Marc Marquez: “Un risultato che va oltre le mie aspettative, ci siamo giocati bene le nostre carte”

Colpo grosso di Marc Marquez a Mandalika. Il ducatista ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana.Prova solida per il detentore del titolo, io quale ha preceduto al traguardo Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo. Solo quarto invece Jorge Martin, autore di un errore nelle battute finali.

Una volta arrivato in zona mista, l’iberico ha commentato quanto fatto: “Ho provato a fare la scelta migliore e di salvare un weekend difficile. Per ora lo stiamo facendo. Abbiamo fatto una buona qualifica, ci siamo giocati le nostre carte. In partenza ho avuto un po’ di fortuna – ha detto Marquez – il risultato è assolutamente al di là delle mie aspettative“.

Marquez ha poi proseguito: “Partenza? Un momento critico, non pensavo di fare così la prima curva, siamo arrivati tutti e quattro in parallelo. Bezzecchi guardava Raul, io gardavo Bezz, Diggia guardava me. Siamo andati quindi lunghissimi e Martin è passato davanti. Adesso lo start è molto più manuale, ora è facile sbagliare ma quando parti bene fai la differenza. Stessa cosa quando fai male“.

Ricordiamo che domani, domenica 11 ottobre, la gara si correrà a partire dalle ore 9:00 italiane.