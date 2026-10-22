Marc Marquez punzecchia Martin: “Se sei veloce, non hai bisogno degli ordini di squadra…”

La sfida per la conquista del titolo sta diventando via via sempre più infuocata nel Mondiale MotoGP 2026, con due grandi protagonisti come Jorge Martin e Marc Marquez impegnati in un appassionante testa a testa ravvicinato per la leadership della generale ed il “terzo incomodo” Marco Bezzecchi che insegue da lontano pur avendo ancora una piccola possibilità di tornare a contatto.

Alla vigilia del weekend di Phillip Island, che ospita il quintultimo appuntamento della stagione, il ducatista di punta Marc Marquez è stato interpellato sui possibili ordini di scuderia che potrà impartire Aprilia nelle ultime tappe del campionato per dare una mano eventualmente a Martin: “Dirò sempre che siamo una squadra e cercherò, come sempre, di dare il massimo con Ducati e con il mio team. Per quanto riguarda gli ordini di squadra, se hai velocità non ne hai bisogno. Ne hai bisogno se non ce l’hai. Per il momento sono concentrato su me stesso e cercherò di dare il 100%. Vedremo se potremo farcela contro tutto il contingente Aprilia“.

Bezzecchi ha spento per il momento le voci legate agli eventuali team order della Casa di Noale: “Non gli do molta importanza. In questo momento, non ci riguarda. Se ci dicono qualcosa, ascolteremo e vedremo come agire. Per il momento, non è stato detto nulla“. Dello stesso avviso il leader del campionato: “È un’utopia pensare che i piloti Aprilia mi lascino passare perché io vinca le gare“.

Il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini ha fatto il punto della situazione in vista delle cinque tappe conclusive (fonte: Motorsport.com): “È positivo avere questo tipo di problema, per gestire la situazione. Per il momento, come ha dichiarato il nostro CEO, Massimo Rivola, la situazione è totalmente libera. Però è chiaro che iniziamo a discutere tra noi, per stabilire alcune linee guida che evitino problemi“.