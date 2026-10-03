Marc Marquez: “Oggi avevo il passo, nessun problema con le gomme”

Marc Márquez si prende la Sprint del Gran Premio del Giappone 2026 e rilancia con forza le proprie ambizioni iridate. Sul circuito di Motegi, il pilota spagnolo della Ducati firma una gara praticamente perfetta, trasformando la seconda posizione in griglia in un successo netto.

Scattato dalla seconda posizione, Márquez è autore di una partenza impeccabile: alla prima curva attacca subito Jorge Martin, partito dalla pole position, riuscendo a completare il sorpasso e a prendere il comando della gara. Da quel momento in poi, il numero 93 impone un ritmo superiore a quello degli avversari, costruendo progressivamente un margine che gli consente di gestire la Sprint senza essere realmente impensierito.

Alle sue spalle, la lotta per il podio è invece condizionata dalle decisioni dei commissari. Diogo Moreira conquista la seconda posizione, mentre Martin ed Enea Bastianini, rispettivamente secondo e terzo sotto la bandiera a scacchi, ricevono una penalità di una posizione ciascuno per aver oltrepassato i limiti della pista nell’ultimo giro. Il provvedimento fa così scivolare Martin al terzo posto e Bastianini al quarto.

Il risultato assume un peso particolare anche in ottica campionato. Con i punti conquistati nella Sprint di Motegi, Márquez accorcia ulteriormente le distanze da Martin, portando a soli sette punti il proprio distacco dal leader della classifica mondiale. La sfida iridata entra così in una fase sempre più serrata, con il pilota Ducati che sfrutta al meglio l’appuntamento giapponese per rilanciare la propria corsa al titolo.

“L’obiettivo era sfruttare la partenza e imporre fin dall’inizio il mio ritmo. C’è stata una piccola modifica che ha migliorato il mio rendimento sulla moto. Ora vediamo domani“, ha raccontato Márquez a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota spagnolo ha aggiunto: “La gomma era molto stabile ed era la cosa più importante. Oggi avevo il passo e ho gestito bene la situazione. Non so se con le mescole medie domani andrà diversamente. Alla fine, ho lavorato bene con le varie tipologie. Sto guidando bene, domani vediamo quale sarà la scelta migliore“.

La Sprint ha inoltre evidenziato alcuni problemi di blistering per diversi piloti. Márquez ha spiegato: “Noi abbiamo i dati della Sprint per poter fare valutazioni in vista della gara. Mi hanno detto che Pecco (Bagnaia, ndr.) ha avuto problemi, ma per il momento nel mio box stiamo gestendo bene la situazione“.

Infine, Márquez ha commentato il formato del weekend: “La partenza è istinto ed è il mio punto forte, ma domenica si ricomincia da capo e non mi piace molto, perché i valori cambiano. Per questo non amo particolarmente il fatto che ci sia già una gara il sabato“.