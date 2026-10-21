Marc Marquez lancia la sfida: “Siamo pronti a lottare per le posizioni che contano a Phillip Island”

Il Mondiale MotoGP entra in una fase decisiva e Marc Márquez si prepara ad affrontare il GP d’Australia con un obiettivo preciso: restare agganciato alla vetta e giocarsi le proprie possibilità iridate in un fine settimana che promette spettacolo. A Phillip Island, lo spagnolo del Team Ducati Factory arriva con 353 punti, appena due in meno rispetto al leader Jorge Martín, portacolori Aprilia, che guida la classifica a quota 355. Più distante Marco Bezzecchi, terzo incomodo a 46 lunghezze dalla prima posizione, ancora matematicamente in corsa per il titolo.

La tappa australiana assume un significato particolare anche per un’altra ragione: sarà l’ultima volta che la MotoGP correrà sullo storico tracciato di Phillip Island, prima del trasferimento del Gran Premio ad Adelaide previsto dal 2027. Un addio che aggiunge emozioni e aspettative a un appuntamento già cruciale per gli equilibri del campionato.

Márquez conosce bene le insidie e il fascino di questo circuito, dove velocità, traiettorie e cambi di direzione mettono alla prova piloti e moto. Il suo rapporto con Phillip Island è ricco di successi e imprese memorabili: nella classe regina ha conquistato quattro vittorie, nel 2015, 2017, 2019 e 2024. Un bilancio che testimonia la sua capacità di esprimersi al meglio su uno dei tracciati più apprezzati dell’intero calendario.

Tra i ricordi più significativi spicca proprio il trionfo del 2024. In quella gara, un episodio sfortunato al via aveva complicato immediatamente la sua corsa: una visiera a strappo, finita sotto la gomma posteriore, aveva provocato una perdita di aderenza, facendolo scivolare fino alla tredicesima posizione. Márquez, però, era riuscito a reagire con una rimonta straordinaria, fino a raggiungere e superare Jorge Martín nel finale, conquistando una vittoria che aveva confermato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.

Ora il pilota spagnolo è chiamato a trasformare quei precedenti in un risultato importante per la corsa al Mondiale. Le motivazioni non mancano, come ha spiegato lo stesso Márquez alla vigilia del fine settimana australiano: “Phillip Island è un circuito straordinario, gareggiare qui per l’ultima volta sarà emozionante. È un tracciato dal layout unico, da lasciare senza fiato. Qui ho vinto una delle prime gare con Ducati e siamo motivati a fare bene, pronti a lottare fin da subito per le posizioni che contano“, le sue parole sul sito ufficiale della Ducati.