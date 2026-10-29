Marc Marquez lancia la sfida: “Sarà battaglia con Martin e Aprilia. Su mio fratello possibile alleato…”

Marc Marquez si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Ufficiale avrà la grande occasione di aumentare il bottino di punti di vantaggio nei confronti di Jorge Martin che domani proverà a girare nella FP1 ma ben che andrà disputerà una tre-giorni decisamente menomato a livello fisico dopo l’infortunio di Phillip Island.

Il Cabroncito ha toccato diversi argomenti importanti. In primo luogo ha raccontato se, per caso, cambiasse qualcosa il fatto di arrivare a questo evento con la prima posizione della classifica generale conquistata: “Io procederò con la stessa mentalità di sempre, senza pensare alla vetta del campionato consapevole che questo tracciato solitamente si sposa bene con le Ducati. Cercherò di dare il 100% lungo tutto il corso del weekend anche perché siamo giunti in un punto della stagione nel quale bisogna prendersi dei rischi. L’ho fatto in Australia per vincere la Sprint Race e proverò a ripetermi anche qui a Sepang dando il massimo in ogni sessione per capire se potremo battagliare con entrambe le Aprilia Ufficiali. Jorge Martin domani proverà nella FP1 e sono davvero contento che sia qui. Noi piloti ci proviamo sempre ma dobbiamo ovviamente seguire un protocollo medico. Se va in pista penso che sarà veloce”.

A proposito di rischi, a Phillip Island i contendenti il titolo ne hanno corsi parecchi nella Sprint Race. A Marc Marquez è andata bene. “Il fatto che che nel corso della mattinata avesse piovuto e poi le condizioni fossero cambiate mi ha dato velocità. Una velocità molto simile a quella di Jorge che mi ha dato la possibilità di calcolare e gestire la gara con il giusto numero di rischi. Abbiamo messo in scena una bella lotta ma l’aspetto fondamentale per noi è stato arrivare al traguardo vincendo e mettendo a segno 12 punti importanti”.

Siamo in piena bagarre per il titolo. Aprilia ha 4 moto pronte a dare tutto per raggiungere l’obiettivo finale, mentre in casa Ducati lo spagnolo potrebbe avere un alleato importante, il fratello Alex: “Talvolta tra fratelli non è nemmeno necessario parlare. Lui cercherà di vincere la gara perchè su questa pista è sempre andato forte e lo ha dimostrato anche nei test invernali, ma anche io ho lo stesso obiettivo per cui tutti sanno, come noi, quello che dovranno fare”.