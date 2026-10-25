Maratona Venezia 2026: risultati e classifica. Kwemoi vince con il record di gara, sigillo di Jerono

Il keniano Peter Kwemoi Ndorobo ha vinto la Maratona di Venezia 2026, una delle 42 km più prestigiose in Italia e che quest’anno ha raggiunto il record di partecipanti in occasione della 40ma edizione (10.200 podisti al via, il 55% proveniente dall’estero). Il talentuoso africano era tra i grandi favoriti della vigilia e ha fatto la differenza sul sempre iconico Ponte della Libertà, che consente di raggiungere il capoluogo veneto dalla terraferma: su quel lungo tratto d’asfalto (3,85 km), il 33enne ha alzato il ritmo in maniera importante e ha messo alle corde il gruppetto di una decina di unità che era giunto compatto nei pressi del 36mo chilometri.

L’ultimo vincitore della Maratona Maga Circe ha proseguito in maniera imperterrita nella propria azione e, sul lungo passo, ha staccato l’etiope Berhanu Tarto Yatede, ultimo a resistergli. Al momento di affrontare i quattordici ponti, era già al comando in solitaria ed è stato impeccabile nel superare il tratto più tecnico ed esigente sotto il profilo fisico (tra l’altro con chiazze d’acqua), illuminando la scena sul ponte galleggiante che ha permesso di attraversare il Canal Grande, meritandosi la passerella in solitaria in Piazza San Marco (bagnata in alcuni tratti) e involandosi verso il traguardo posto in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Gardini della Biennale.

Kwemoi ha vinto con il crono di 2h07:31, tempo decisamente significativo considerando il complesso profilo altimetrico che caratterizza la Maratona di Venezia, e ha migliorato di dieci secondi il precedente primato dell’evento (2h07:41 dell’ugandese Solomon Mutai Munyo nel 2023). A completare il podio sono stati il già citato Berhanu Tarto Yated (2h07:47) e il keniano Dikson Simba Nyakundi (2h07:56): per la prima volta nella storia, tre uomini sono riusciti a scendere sotto il muro delle due ore e otto minuti a Venezia.

Finale lottatissimo nella gara femminile tra la keniana Jackline Jerono e l’etiope Alemaz Teshale: la keniana ha avuto un problema con un rifornimento nei pressi del 40mo chilometro, ma ha saputo rimontare l’avversaria, ha allungato nel tratto finale, ha sofferto ed è riuscita a imporsi in 2h26:16.