Maratona Venezia 2026 oggi in tv: orario, programma, streaming, favoriti

Stamattina andrà in scena la Maratona di Venezia 2026, quarantesima edizione di una delle 42,195 chilometri più importanti e suggestive dell’intero panorama italiano. Quest’anno l’evento ha toccato nuovi primati raggiungendo quota 24.000 partecipanti (considerando anche le distanze ridotte della 10 km e la mezza), di cui ben 10.200 solamente nella gara regina.

Tra gli atleti di spicco presenti nel campo partenti c’è l’etiope Deribe Robi, che un anno fa vinse a sorpresa in 2h08:58, quinto miglior tempo all-time della gara veneziana e che in questa stagione ha già corso in 2h08:48. Torna a correre in laguna anche il connazionale Tafese Delelegn, già sul podio nel 2022. Dal Kenya arriva invece Elkana Kipkemei Kiprop, quarto a Milano lo scorso aprile in 2h08:42. Al femminile le favorite sulla carta sono le etiopi Fikrte Wereta (2h25:18 quest’anno a Sydney) e Gete Dukale (2h26:08 di personale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Venezia 2026. La partenza della gara è prevista alle ore 9.40 e l’evento verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSportHD (fino alle 9.55 e dalle 11.15 in poi) ed in diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 2.

CALENDARIO MARATONA VENEZIA 2026

Domenica 25 ottobre

Ore 9.40 Partenza Maratona di Venezia – Diretta tv su RaiSportHD fino alle 9.55 e dalle 11.15 in poi

PROGRAMMA MARATONA VENEZIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, fino alle 9.55 e dalle 11.15 in poi.

Diretta Live streaming: RaiPlay Sport 2.