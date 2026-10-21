Maratona di Venezia festeggia 40 anni: percorso da cartolina, annunciati ottimi big. Record di partecipanti

Domenica 25 ottobre andrà in scena la Maratona di Venezia, una della 42 km più prestigiose e importanti in Italia. Pronta a spegnere le 40 candeline, la kermesse nel capoluogo veneto prevede la presenza di ben 24.000 podisti, cifra record per la kermesse (10.200 sulla massima distanza, il resto tra mezza e 10 km). Il respiro è sempre più internazionale, visto che il 70% degli iscritti proviene dall’estero, a ulteriore riprova del livello riconosciuto alla Venicemarathon.

Il percorso è sempre molto affascinante, con una prima parte sulla Riviera del Brenta, abbracciando idealmente i comuni di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. Si passerà poi da Marghera e Mestre, con il suggestivo transito tra le mura del Museo del ‘900-M9, prima di raggiungere il Parco San Giuliano. Si imboccherà il Ponte della Libertà e si entrerà in città, attraversando la rinnovata area portuale di Santa Marta, per poi correre lungo la panoramica Fondamenta delle Zattere che costeggia il Canale della Giudecca, fino a Punta della Dogana.

La cartolina finale lascia senza fiato: attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante di 166 metri e il consueto giro d’onore in Piazza San Marco, prima dell’arrivo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Giardini della Biennale. Annunciati nomi molto interessanti, a cominciare dall’etiope Deribe Robi, che difenderà il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno in 2h08:48 (quinto crono dell’evento) e che dovrà affrontare il connazionale Tafese Delelegn (terzo nel 2022) e il keniano Elkana Kipkemei Kiprop (quarto a Milano in 2h08:42), mentre tra le donne spiccano le etiopi Fikrte Wereta (2h25:18 a Sydney) e Gete Dukale (personale di 2h26:08).