Maratona di Venezia 2026, numeri record per la quarantesima edizione. Il percorso ed i top runner

Nella mattinata di domenica 25 ottobre si terrà la Maratona di Venezia 2026, quarantesima edizione di una delle 42,195 chilometri più prestigiose dell’intero panorama italiano. Quest’anno l’evento ha raggiunto nuovi record toccando quota 24.000 partecipanti (considerando anche le distanze della 10 km e la mezza), di cui ben 10.200 solamente nella gara regina.

Il percorso si snoda lungo la Città Metropolitana di Venezia, costeggiando la Riviera del Brenta e abbracciando idealmente i comuni di Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. Si transiterà poi da Marghera e Mestre, con il suggestivo passaggio tra le mura del Museo del ‘900-M9, prima di raggiungere il Parco San Giuliano. I runner imboccheranno poi il Ponte della Libertà e si entrerà in città, attraversando la rinnovata area portuale di Santa Marta, prima di correre lungo la panoramica Fondamenta delle Zattere che costeggia il Canale della Giudecca, fino a Punta della Dogana. Suggestiva anche la parte conclusiva, con l’attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante di 166 metri ed il consueto giro d’onore in Piazza San Marco prima dell’arrivo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Giardini della Biennale.

Tra i top runner di riferimento torna a Venezia l’etiope Deribe Robi, che un anno fa vinse a sorpresa in 2h08:58, quinto miglior tempo all-time della maratona veneziana e che in questa stagione ha già corso in 2h08:48. Torna a correre in laguna anche il connazionale Tafese Delelegn, terzo nel 2022. Dal Kenya arriva invece Elkana Kipkemei Kiprop, quarto a Milano lo scorso aprile con il crono di 2h08:42. In campo femminile le favorite della vigilia sono le etiopi Fikrte Wereta (2h25:18 quest’anno a Sydney) e Gete Dukale (2h26:08 di personale).