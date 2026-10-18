Atletica
Maratona Amsterdam 2026: risultati e tempi. Doppietta etiope, Diriba firma il nuovo record del percorso
Va in archivio con un doppio successo etiope la Maratona di Amsterdam 2026, evento World Athletics di livello Platinum ritenuto uno dei più veloci al mondo dopo le eccellenti prestazioni cronometriche delle scorse edizioni. Oltre 30 mila i runner al via della gara odierna, che ha visto cadere il record femminile del percorso nonostante un asfalto bagnato causa pioggia.
L’impresa porta la firma di Buze Diriba, mai su questi livelli in passato, capace di demolire il primato personale (2h19:34 a Francoforte nel 2025) vincendo per dispersione con il tempo di 2h16:12, ben quaranta secondi più veloce rispetto al precedente record femminile della Maratona di Amsterdam, stabilito nel 2024 dalla connazionale Yalemzerf Yehualaw con 2h16:52. La 32enne africana ha preceduto altre due etiopi sul podio, con Aynalem Desta seconda in 2h17:06 e Meseret Belete terza in 2h18:06.
Record del percorso sfiorato nella prova maschile dal 32enne Lemi Berhanu, che ha abbassato esattamente di un minuto il personale passando dalle 2h04:33 di dieci anni fa a Dubai alle 2h03:33 di stamattina nei Paesi Bassi, battendo in volata il keniano Nicholas Kipkorir (2h03:39 alla seconda 42,195 km della carriera) fermandosi a soli due secondi dalle 2h03:31 impiegate da Geofrrey Toroitich Kipchumba per vincere la scorsa edizione dell’evento. Terzo classificato un altro rappresentante del Kenya, Patrick Mosin, in 203:58.
RISULTATI GARA MASCHILE (TOP10)
1. Lemi BERHANU (Etiopia) 2:03:33
2. Nicholas KIPKORIR (Kenya) 2:03:39
3. Patrick MOSIN (Kenya) 2:03:58
4. Kalipus LOMWAI (Kenya) 2:04:09
5. Sila KIPTOO (Kenya) 2:04:13
6. Justus KANGOGO (Kenya) 2:04:24
7. Jonathan KORIR (Kenya) 2:04:53
8. Isaia LASOI (Kenya) 2:04:57
9. Yohei IKEDA (Giappone) 2:05:16
10. Yihunilign ADANE (Etiopia) 2:05:16
RISULTATI GARA FEMMINILE (TOP10)
1. Buze DIRIBA (Etiopia) 2:16:12
2. Aynalem DESTA (Etiopia) 2:17:06
3. Meseret BELETE (Etiopia) 2:18:06
4. Tiringo MULU (Etiopia) 2:20:36
5. Mestawut FIKIR (Etiopia) 2:21:32
6. Girmawit GEBRZIHAIR (Etiopia) 2:22:28
7. Rabecca CHEPKWEMOI (Kenya) 2:22:48
8. Desi MOKONIN (Bahrain) 2:22:49
9. Selamawit TEFERI (Israele) 2:22:58
10. Kena GIRMA (Etiopia) 2:24:28