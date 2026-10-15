Maltempo in India, classifica frammentata al Delhi Golf Club. McIlroy e Fleetwood in alto

Giornata all’insegna del maltempo quella che ha caratterizzato il primo round in India, dove il Dp World Tour sta affrontando la penultima tappa prima di gettarsi nei play-off. A Nuova Delhi il gioco è stato sospeso per diverse ore e alcune partenze non hanno proprio effettuato il loro ingresso in campo, lasciando a domani la responsabilità di dover organizzarre tutti i tee time per recuperare il giro odierno. A prendere la leadership, all’interruzione per oscurità, è il danese Niklas Norgaard, uno dei pochi ad essere riuscito a terminare le 18 buche. Norgaard si trova a -6 con un colpo di vantaggio su tom McKibbin, Thomas Detry ed Eugenio Chacarra mentre in T5, a chiudere la top 10, ci sono i 3 scozzesi Robert MacIntyre, Ewen Ferguson e Scott Jamieson, l’indiano Om Prakash Chouhan, l’inglese Marcus Armitage e il polacco Adrian Meronk, con quest’ultimo ancora alla 5.

I primi italiani nel leaderboard sono Francesco Laporta e Gregorio De Leo, entrambi a -2 in T13 ma il primo alla 4 e il secondo alla 5. Ancora tutto da giocare, insomma, questo primo round al Delhi Golf club. Stefano Mazzoli, alla 7, si trova a -1 insieme a Guido Migliozzi, che è stato fermato alla 5. Matteo Manassero è stato bloccato alla 3 in pari al par e si trova quindi in T53 mentre Filippo Celli, che è riuscito a chiudere il giro, ha portato in club house un +4. Rimane fuori Renato Paratore che domani dovrà scendere in campo alle prime luci dell’alba per affrontare le prime 18 buche.

I due favoriti, Rory McIlroy e Tommy Fleetwood, si trovano in T13 a -2 dopo essere riusciti a terminare il round.