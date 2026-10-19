Maja Chwalinska fa saltare il banco a Wuhan: “Questo titolo ha un sapore davvero dolce, è un momento speciale”

Da n.150 a n.11 del ranking mondiale in meno di un anno. Fa impressione la scalata di Maja Chwalinska, rivelazione assoluta del circuito WTA nel 2026 capace di raggiungere la finale al Roland Garros per poi vincere ieri il WTA 1000 di Wuhan conquistando così il primo titolo della carriera nel Tour. La 25enne polacca ha battuto in rimonta la britannica Sonay Kartal per 2-6 6-4 6-2, facendo un balzo di 11 posizioni in classifica e arrivando alle porte della top10.

“Questo titolo significa moltissimo per me. Devo ammettere che ha un sapore davvero dolce. Sento di non aver ancora realizzato veramente di aver vinto, di essere una campionessa. Ho ancora bisogno di qualche giorno per riuscire a elaborare tutto. È un momento speciale per me: dopo il Roland Garros, tutto quello che è successo è stato incredibile, ma sono arrivati anche alcuni momenti molto difficili. Credo che la gente sia stata piuttosto dura con me, e questo ha avuto un peso su di me. Sono soltanto una persona: devo ammettere che è stato piuttosto difficile, ma ho continuato a lavorare duramente e sono davvero grata che oggi tutti quegli sforzi abbiano dato i loro frutti“, le sue parole al termine del torneo cinese.

Sull’andamento della finale: “I miei livelli di energia erano molto bassi all’inizio della partita. Inoltre, Sonay ha giocato a un livello incredibile. Non mi ha permesso di esprimere il mio miglior tennis, quindi le riconosco tutti i meriti del mondo. Poco alla volta ho iniziato a giocare molto meglio, soprattutto diventando più aggressiva. Anche la profondità dei miei colpi è migliorata. All’inizio non mi sentivo bene in campo, ma sono orgogliosa del mio spirito combattivo“.

Chwalinska non vuole ancora fissare nuovi obiettivi per il futuro, se non quello di continuare a migliorarsi: “Non posso prevedere il futuro, quindi non so cosa succederà. Quello che so è che sono davvero grata di trovarmi oggi in questa posizione. Ho fatto un buon lavoro, sì, ma credo che ci siano ancora molte cose su cui lavorare e aspetti del mio tennis da migliorare. È proprio questo che mi dà la motivazione per continuare a lavorare e a crescere“