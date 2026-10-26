Magnus Norman nuovo allenatore di Sinner? Il The Times sgancia l’indiscrezione

È una giornata molto movimentata sul fronte Jannik Sinner. Dopo l’annuncio social della sua presenza al Six Kings Slam di dicembre, l’altoatesino è al centro ora di una indiscrezione delle ultime ore che riguarda il suo team. Secondo quanto riportato poco fa dal quotidiano inglese The Times, l’italiano avrebbe infatti scelto Magnus Norman come suo prossimo allenatore, confermando l’addio a fine anno di Darren Cahill.

Sarà quindi il tecnico svedese (secondo le fonti inglesi) ad affiancare Simone Vagnozzi nel box del numero uno al mondo, concludendo dopo mesi la ricerca di una nuova figura al suo fianco. Il nome di Norman, già associato a Sinner nel 2022 dopo la separazione con Riccardo Piatti, era circolato come uno dei candidati al ruolo nelle scorse settimane ma ora sembra essere arrivata la scelta definitiva di Sinner. E la scelta non è casuale.

L’allenatore nato a Filipstad, vincitore di dodici titoli in singolare ed ex numero due del mondo, può infatti vantare una lunga esperienza al fianco di Stan Wawrinka, grazie alla quale lo svizzero è riuscito a conquistare tre titoli slam. Dal 2013, Norman ha quindi contribuito a rendere l’elvetico uno dei migliori giocatori al mondo, creandosi la nomea di uno dei migliori tecnici del circuito.

Adesso nel futuro dello svedese, allenatore anche di Robin Soderling in passato, ci potrebbe essere Jannik Sinner. Se l’indiscrezione arrivata dall’Inghilterra fosse confermata, l’italiano arricchirebbe la qualità del suo team. Norman, al fianco della competenza tecnica di Vagnozzi, potrebbe infatti contribuire alla crescita del campione azzurro con la sua esperienza nel circuito e con la sua visione da tecnico affermato. In attesa di conferme però, tutto resta ancora sospeso.