Magnus Bak Klaris vince i Mondiali Gravel! Vittoria a sorpresa dalle Continental, Vermeersch detronizzato

Magnus Bak Klaris ha vinto i Mondiali Gravel, andati in scena sugli sterrati di Nannup (Australia) utilizzando questo modello di bicicletta sempre più diffuso e apprezzato anche tra gli amatori. Il 30enne danese si è imposto in una volata serratissima tra quattro corridori, capaci di fare la differenza negli ultimi cinque chilometri di un percorso molto esigente, ricco di saliscendi e di tratti tecnici, che si è snodato nella località oceanica.

L’alfiere della AIRTOX-Carl Ras, formazione Continental danese (la terza categoria internazionale del ciclismo su strada), ha prevalso contro il grande favorito della viglia, ovvero il belga Florian Vermeersch, che non è riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e che è salito sul podio per la quarta edizione consecutiva (fu secondo anche nel 2023 e nel 2024). La medaglia di bronzo è finita al collo del britannico Connor Swift, mentre il danese Mads Wuertz Schmidt si è accontentato della quarta piazza.

La maglia iridata sarà così indossata da Magnus Bak Klaris, nativo di Copenhagen, che su strada ha gareggiato molto poco nelle ultime due stagioni e che in carriera ha alzato le braccia al cielo soltanto in occasione del Lillehammer GP nel 2022 (evento di livello 1.2). L’affermazione odierna potrebbe aprire le porte per un ingaggio di maggiore spessore, visto che risulta in scadenza di contratto con la AIRTOX-Cal Ras dopo tre annate agonistiche.