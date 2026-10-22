Mads Pedersen accoglie Ganna: “Un enorme vantaggio per la Lidl-Trek”

La Lidl-Trek aggiunge potenza, esperienza e nuove soluzioni tattiche al proprio reparto dedicato alle Classiche. L’ingaggio di Filippo Ganna, ufficializzato la scorsa settimana, raccoglie anche il pieno consenso di Mads Pedersen, che vede nel campione piemontese un alleato prezioso per le ambizioni della squadra. Il danese non nasconde la propria soddisfazione e, soprattutto, intravede nella presenza del nuovo compagno un’opportunità concreta per gestire meglio i momenti decisivi delle corse.

Intervenuto al podcast Lang Distance (fonte: Domestique), il corridore danese ha accolto con parole inequivocabili l’arrivo del due volte campione del mondo a cronometro, destinato a vestire la maglia della formazione statunitense fino al 2029. “Penso che sia davvero fantastico. È il tipo di corridore che può essere presente nei finali“, ha affermato Pedersen, sottolineando la capacità di Ganna di incidere quando la corsa entra nella fase più delicata.

Il contributo dell’azzurro, secondo il danese, potrebbe rivelarsi determinante anche nella gestione degli sprint. “Penso che mi completerà bene in gara. Se arriviamo in un finale in cui si decide tutto in volata, sa chi è il velocista“, ha spiegato.

Pedersen guarda infatti alla nuova collaborazione anche in termini di vantaggio personale. La presenza del piemontese nelle fasi conclusive potrebbe consentirgli di risparmiare energie e affrontare con maggiore tranquillità alcuni passaggi della gara. “Ma di certo non mi danneggerà se, ad esempio, durante un finale, lui sarà davanti, questo mi permetterà di rilassarmi un po’ di più. A volte perderò per questo motivo, altre volte vincerò sicuramente proprio per questo“, ha dichiarato.

Non è un caso che le Classiche di Primavera rappresentino uno degli obiettivi principali del trasferimento di Ganna. Il corridore di Verbania ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli nelle grandi gare di un giorno e, secondo Pedersen, la possibilità di concentrarsi ulteriormente su questo calendario potrebbe aver pesato nella scelta della nuova squadra. “Sono abbastanza sicuro che questo sia uno dei motivi principali per cui ha firmato con la squadra, per concentrarsi sulle Classiche“, ha osservato il danese.

L’arrivo dell’italiano si inserisce così in un progetto che punta a rafforzare le ambizioni della Lidl-Trek nelle corse più prestigiose della primavera. Pedersen, che vanta numerosi piazzamenti e podi nelle grandi Classiche ma non ha ancora conquistato una Monumento, potrà contare su un compagno capace di offrire alternative tattiche e supporto nei momenti cruciali. Il giudizio sul nuovo acquisto, del resto, non lascia spazio a dubbi: “Considero un enorme vantaggio il fatto che sia stato ingaggiato“.