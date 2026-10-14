Macerata-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Il potenziale di Scandicci e la voglia di riscatto di Macerata si incontrano in una partita che chiede risposte a entrambe. Le toscane devono trovare continuità dopo due sconfitte al tie-break; le marchigiane cercano di dare maggiore concretezza al proprio gioco e muovere una classifica ancora ferma a zero. Mercoledì 14 ottobre alle 20.00, al Fontescodella, la Cbf Balducci Hr Macerata ospita la Savino Del Bene Scandicci: per la squadra di Marco Gaspari, avanti di due punti in graduatoria, il primo successo è un obiettivo da centrare anche per preparare con maggiore fiducia la Supercoppa.

Le padrone di casa hanno bisogno soprattutto di collegare meglio ricezione e attacco. Contro Milano il primo tocco ha offerto possibilità di costruzione, ma il divario tra il 61% di ricezione positiva e il 32% offensivo evidenzia quanto lavoro resti nella trasformazione dei palloni disponibili. Asia Bonelli sarà chiamata a distribuire con maggiore varietà, cercando Bianca Farriol e le altre centrali per impedire al muro ospite di concentrarsi sulle uscite laterali. Beatrice Gardini e Clara Decortes dovranno assicurare continuità, mentre una maggiore efficacia di Susan Schut allargherebbe le possibilità di una squadra che non può permettersi di affidarsi sempre alle stesse soluzioni.

Proprio il confronto a rete può indirizzare la sfida. Scandicci dispone di un muro capace di incidere e di condizionare le scelte avversarie: i quindici punti ottenuti in questo fondamentale nella seconda giornata, con quattro muri ciascuna per Maja Aleksić ed Emma Graziani, indicano una risorsa importante per la formazione toscana. Macerata dovrà provare ad aggirarla attraverso velocità, variazioni e una buona gestione dei colpi, evitando di cercare sistematicamente la forza contro un muro già schierato.

Per le ospiti, però, la presenza a rete dovrà accompagnarsi a una produzione offensiva più continua. Maja Ognjenović ha a disposizione terminali dalle caratteristiche differenti: Kiera Van Ryk può sostenere il volume di gioco da posto due, Avery Skinner dare incisività in banda e Caterina Bosetti contribuire alla stabilità del sistema. Coinvolgere più attaccanti e mantenere ordine anche con ricezione imperfetta sarà essenziale per evitare che una fase negativa comprometta quanto costruito in precedenza.

La battuta sarà il primo strumento per imporre queste condizioni. Scandicci proverà a togliere a Bonelli la possibilità di utilizzare agevolmente il centro, rendendo più leggibili le alzate verso le bande. Macerata dovrà invece cercare pressione senza pagare un prezzo eccessivo in errori: servirà un rischio calibrato, perché concedere punti diretti ridurrebbe le possibilità di sfruttare eventuali incertezze delle toscane.

Alle marchigiane occorreranno anche disponibilità alla difesa e lucidità nella ricostruzione, accettando che non ogni pallone possa essere chiuso al primo tentativo. Per Scandicci il compito sarà mantenere il controllo tecnico ed emotivo della gara, senza permettere all’avversaria di trovare slancio. La qualità del roster assegna il favore del pronostico alle ospiti, ma questo anticipo dovrà soprattutto dimostrare che la squadra di Gaspari sa dare continuità alle proprie risorse e convertirle in una vittoria.

Il fischio d’inizio è in programma al Fontescodella di Macerata mercoledì 14 ottobre con inizio alle 20.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn e la partita sarà trasmessa in chiaro sul canale della Lega Volley Femminile. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Cbf Balducci Hr Macerata e Savino Del Bene Scandicci

A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 14 ottobre – Fontescodella di Macerata

Ore 20.00 Cbf Balducci Hr Macerata vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn, Youtube Lega Volley Femminile

Diretta Live testuale: OA Sport