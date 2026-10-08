Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket: orario, canale, streaming

Possibilità concreta per l’Armani Olimpia Milano sul parquet di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. La squadra di Peppe Poeta va all’Aleksandar Nikolic Hall (spesso nota anche come “il Pionir”) per cercare la prima vittoria esterna di un’Eurolega fino ad ora dalle due facce.

LA DIRETTA LIVE DI MACCABI-OLIMPIA MILANO DALLE 18.00

La formazione biancorossa cerca la sua occasione non soltanto di successo lontano dalle mura amiche, ma anche di riscatto dopo la sconfitta non proprio gradita contro Verona in trasferta. Chiaro, si tratta di un inizio campionato che ancora deve dire tante cose, ma preoccupazioni sono emerse. Preoccupazioni che Poeta e i suoi hanno tutta l’intenzione di cancellare in una delle sfide che, in condizioni normali, sarebbe stata difficile per ambiente. Qui, però, a Belgrado e nella situazione particolare attuale le chance esistono eccome.

Il match tra Maccabi Tel Aviv e Armani Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO OGGI

Giovedì 8 ottobre

Ore 18:00 Maccabi Tel Aviv-Armani Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport