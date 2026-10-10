Luciano Darderi cozza contro l’ostacolo Tsitsipas e saluta Shanghai al secondo turno

Luciano Darderi cozza contro un ostacolo insormontabile e termina la sua avventura in terra cinese al debutto. Nel secondo turno del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 stagionale, il redivivo greco Stefanos Tsitsipas piega l’azzurro 6-3 6-4 in un’ora e diciassette minuti e ottiene il pass per i sedicesimi di finale. L’Italia saluta così il torneo senza nessun giocatore qualificato per i sedicesimi di finale.

Il greco sigilla il turno di battuta inaugurale con l’ace e, alla terza possibilità, opera il break del 2-0 con il recupero di diritto sulla smorzata dell’azzurro. Il tennista italiano prova ad aggrapparsi al servizio e si sblocca con l’ace del 3-1. Tsitsipas, dopo aver annullato due break point, allunga 4-1 e chiude 6-3 con l’ace.

Il giocatore azzurro, dopo aver rimontato da 0-30, firma l’1-0 con il servizio vincente. Il suo avversario replica senza alcun affanno per l’immediato 1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta, fondamentale nel quale l’ex Top 10 denota notevole solidità. L’equilibrio si rompe al settimo gioco quando il greco forza l’errore di rovescio del rivale per il break del 4-3. Tsitsipas sigla a zero il 5-3 e timbra il definitivo 6-4 al primo match point sulla risposta lunga del rivale.

Darderi chiude la sua prestazione con quattro ace, non commette doppi falli e serve il 55% di prime. L’azzurro ottiene il 77% dei punti sulla prima e ricava il 52% di punti quando ricorre alla seconda. Il tennista italiano mette a referto quattordici vincenti, venti in meno del suo avversario, e commette tredici gratuiti. Tsitsipas vince il computo dei punti 63 a 50.