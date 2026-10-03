Luciano Buonfiglio: “Stiamo verificando la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2036”

In occasione della tappa di Roma della World Triathlon Cup 2026, il circuito cadetto internazionale, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, presente alla manifestazione in corso di svolgimento al Laghetto dell’EUR, ha svelato ai microfoni di Rai Sport di pensare ad una candidatura della Città Eterna per le Olimpiadi del 2036.

Il numero 1 dello sport italiano rivela: “Stiamo verificando la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2036, un obiettivo che potremo centrare senza la necessità di realizzare nuovi impianti, ma adattando quelli esistenti, a parte la realizzazione di un Villaggio Olimpico. Non dimentichiamo che siamo il secondo Paese al mondo per l’organizzazione di grandi eventi sportivi, come hanno dimostrato anche le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ed i Giochi del Mediterraneo“.

La missione del Comitato Olimpico Nazionale: “Il CONI affianca le Federazioni ed i gruppi sportivi militari, e mette a disposizione i centri di Medicina dello Sport. L’obiettivo, è inutile nasconderlo, è vincere altre medaglie dopo i successi ottenuti a Tokyo 2021, Parigi 2024 e Milano Cortina 2026. Lo sport italiano è condannato a vincere, il nostro impegno è anche quello di promuovere la formazione dei dirigenti sportivi e prestare attenzione all’impiantistica: l’obiettivo deve essere sempre quello di favorire l’attività degli atleti“.