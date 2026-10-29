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Lucia Polini, dal Bollate alla Nazionale: lo scudetto e il trionfo europeo
Dal Bollate alla Nazionale italiana: Lucia Polini si racconta in un’intervista dedicata alla sua carriera, ai successi conquistati sul diamante e ai prossimi obiettivi.
Campionessa d’Italia con il Bollate e protagonista del trionfo dell’Italia agli Europei Under 22 di softball, Lucia ripercorre le tappe principali del suo percorso: i primi passi in questo sport, la crescita agonistica, le emozioni vissute con il club e la soddisfazione di indossare la maglia azzurra.
Spazio anche alla Lucia Polini lontana dal campo, tra passioni, vita quotidiana e un futuro ancora tutto da costruire. Un viaggio nel mondo del softball italiano attraverso la storia di una giocatrice giovane, vincente e determinata a raggiungere nuovi traguardi.
💬 Quale sarà il prossimo grande obiettivo di Lucia Polini? Scrivetelo nei commenti!
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