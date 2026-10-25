Lucas Pinheiro Braathen comanda il gigante di Soelden. Gran sorpresa Borsotti, benissimo Franzoni

Il gigante maschile ricomincia dal suo ultimo re. Lucas Pinheiro Braathen ha chiuso in testa la prima manche del gigante di Soelden, gara d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, portando così ad avere un gigante sprint di appena 52 secondi. Infatti il brasiliano, campione olimpico e vincitore della coppa di specialità, ha concluso con il tempo di 52”40, facendo la differenza sul muro, nonostante qualche rischio, e poi all’imbocco del piano finale.

Al secondo posto c’è lo svizzero Loic Meillard, staccato di 24 centesimi dalla vetta, con l’elvetico che ha perso oltre due decimi nel solo ultimo tratto di pista. Sul podio virtualmente si trova anche l’austriaco Stefan Brennsteiner (+0.49), terzo davanti ad un Marco Odermatt che è apparso un po’ in difficoltà. Lo svizzero ha fatto fatica a trovare fluidità soprattutto sul muro, chiudendo quarto a 55 centesimi dalla testa della classifica.

Quinta posizione per il norvegese Atle Lie McGrath (+0.64) davanti al tedesco Fabian Gratz (+0.69), al connazionale Henrik Kristoffersen (+0.74). Ottimo ottavo posto per Giovanni Borsotti, partito con il pettorale numero 29 e bravissimo a sfruttare un miglioramento delle condizioni climatiche. L’azzurro aveva anche lo stesso intermedio di Pinheiro Braathen all’imbocco del muro, dove ha poi commesso un errore, ma per fortuna ha mantenuto la velocità, chiudendo a 79 centesimi dalla vetta. Completano la top-10 il tedesco Alexander Schmid (+0.84) ed il francese Thibaut Favrot (+0.90).

Alex Vinatzer ha terminato quattordicesimo al traguardo. L’altoatesino ha gestito forse troppo sul muro (quasi 8 decimi di ritardo) e alla fine ha concluso con un ritardo di oltre un secondo (+1.07). Grandissimo finale di Giovanni Franzoni, che ha avuto il miglior tempo in assoluto all’ultimo intermedio, terminando al diciannovesimo posto a 1.27 dalla vetta. Non si sono qualificati per la seconda manche Filippo Della Vite (38°, +1.85), Tobias Kastlunger (43°, +2.11), Luca De Aliprandini (45°, +2.15). Uscito invece Simon Talacci.