Luca Damonte ci crede: “Il Settebello arriverà a Mondiali ed Olimpiadi tra le quattro favorite”

Luca Damonte ha sposato in questa stagione il nuovo progetto della Pallanuoto Trieste di coach Willy Molina. Una scelta per l’ex anche nazionale azzurro sicuramente particolare e che ha voluto raccontare nell’ultima puntata di Waterpolo Preview, il programma che va in onda ogni settimana sul canale YouTube di OA Sport.

La decisione di scegliere il progetto di Trieste con il nuovo coach Molina: “Mai pensavo di ritrovarmi a Trieste in questo momento della mia carriera e della mia vita. Questo, però, è il bello dello sport. Tutto è nato in maniera casuale. Io conoscevo già Willy da compagno di squadra e mi ha convinto lui. Ci affidiamo al suo entusiasmo, ha idee particolari, ha voglia di emergere e quindi gli andiamo dietro”.

Le ambizioni di Trieste: “Come tutti i nuovi corsi bisogna avere pazienza, non porsi subito grandi obiettivi. Siamo una squadra particolare, che sta cercando di trovare la quadra, soprattutto in difesa. Abbiamo un allenatore che non vuole porci limiti, ma noi vogliamo davvero competere con tutti partendo dalla Pro Recco fino all’ultima squadra del campionato, perché ogni partita bisognerà spingere al massimo”.

L’evoluzione del gioco e come l’Italia si è adattata a questo: “L’Italia è forte ed una della migliori nazionali. Arriverà a Budapest e poi alle Olimpiadi tra le quattro favorite. Rispetto al gioco, a volte vedo che c’è tanta confusione, anche noi giocatori riusciamo a capire poco. Non è facile questo nuovo regolamento da arbitrare e giocare“.