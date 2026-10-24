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Lotta, Luca Dariozzi eliminato all’esordio ai Mondiali. Definite le prime finali

Roberto Santangelo

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1 ora fa

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Luca Dariozzi / UWW

Prima giornata avara di soddisfazioni per l’Italia alla Barys Arena di Astana, in Kazakistan, sede dei Mondiali senior 2026 di lotta: l’unico azzurro in gara quest’oggi, Luca Dariozzi, impegnato nella categoria di peso dei -82 kg della greco-romana, viene eliminato all’esordio.

Nel turno di qualificazione agli ottavi dei -82 kg della greco-romana Luca Dariozzi cede il passo al padrone di casa kazako Ibragim Magomadov, che si impone per priorità, con l’incontro concluso sul 3-3. Il kazako poi viene eliminato agli ottavi e per l’azzurro svanisce così l’ipotesi del ripescaggio.

Definite le prime 4 finali: per quanto concerne le categorie di peso olimpiche, nei -60 kg l’iraniano Ali Abdollah Ahmadi Vafa sfiderà per l’oro il nipponico Koto Gomi, mentre nei -77 kg l’azero Sanan Suleymanov incrocerà per il titolo il moldavo Alexandrin Gutu.

Per quel che riguarda le categorie di peso non olimpiche, invece, nei -55 kg l’azero Eldaniz Azizli se la vedrà per l’oro con l’iraniano Payam Farzad Ahmadi Balootak, mentre nei -82 kg l’iraniano Gholamreza Javad Farokhisenjani affronterà per il titolo iridato il turco Yuksel Saricicek.

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