Lotta
Lotta, Luca Dariozzi eliminato all’esordio ai Mondiali. Definite le prime finali
Prima giornata avara di soddisfazioni per l’Italia alla Barys Arena di Astana, in Kazakistan, sede dei Mondiali senior 2026 di lotta: l’unico azzurro in gara quest’oggi, Luca Dariozzi, impegnato nella categoria di peso dei -82 kg della greco-romana, viene eliminato all’esordio.
Nel turno di qualificazione agli ottavi dei -82 kg della greco-romana Luca Dariozzi cede il passo al padrone di casa kazako Ibragim Magomadov, che si impone per priorità, con l’incontro concluso sul 3-3. Il kazako poi viene eliminato agli ottavi e per l’azzurro svanisce così l’ipotesi del ripescaggio.
Definite le prime 4 finali: per quanto concerne le categorie di peso olimpiche, nei -60 kg l’iraniano Ali Abdollah Ahmadi Vafa sfiderà per l’oro il nipponico Koto Gomi, mentre nei -77 kg l’azero Sanan Suleymanov incrocerà per il titolo il moldavo Alexandrin Gutu.
Per quel che riguarda le categorie di peso non olimpiche, invece, nei -55 kg l’azero Eldaniz Azizli se la vedrà per l’oro con l’iraniano Payam Farzad Ahmadi Balootak, mentre nei -82 kg l’iraniano Gholamreza Javad Farokhisenjani affronterà per il titolo iridato il turco Yuksel Saricicek.