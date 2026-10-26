Lotta, Iran in grande spolvero nella greco-romana ai Mondiali: i risultati del day-3

Si è conclusa anche la terza giornata dei Campionati Mondiali di lotta olimpica 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento presso la Barys Arena di Astana. Day-3 riservato ancora alla greco-romana tra eliminatorie e l’assegnazione di altri tre titoli iridati, mentre domani entrerà in azione il settore femminile.

Con l’eliminazione prematura di Danila Sotnikov si era esaurita ieri l’esperienza mondiale dei greco-romanisti azzurri in Kazakistan, quindi bisognerà attendere giovedì 29 ottobre per seguire il percorso di Benjamin Honis, terzo e ultimo elemento della spedizione tricolore, che si cimenterà nella categoria di peso olimpica dei 97 kg nello stile libero.

Le finali odierne hanno incoronato l’iraniano Seyed Sohrabi (4-0 in finale sull’ungherese Krisztian Vancza) nella categoria non olimpica dei 72 kg oltre al bielorusso Kiryl Maskevich (7-1 nell’ultimo atto contro il russo Artur Sargsian) e all’iraniano Fardin Hedayati (manifesta superiorità sull’8-0 in finale sul magiaro Darius Vitek) nelle categorie olimpiche dei 97 e 130 kg.