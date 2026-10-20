Lotta
Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: spedizione striminzita ad Astana
Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali Senior di lotta 2026, appuntamento clou dell’intera stagione che si terrà presso la Barys Arena di Astana dal 24 ottobre al 1° novembre. La rassegna iridata metterà in palio nel complesso 30 titoli individuali distribuiti equamente tra greco-romana, stile libero maschile e lotta femminile.
La nazionale italiana ha scelto di presentarsi in Kazakistan a ranghi ridotti, non trattandosi di un evento valevole per la qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. Saranno infatti solamente tre gli atleti azzurri impegnati sulle materassine della capitale kazaka: nella greco-romana Luca Dariozzi (82 kg) e Danila Sotnikov (130 kg), nello stile libero Benjamin Honis (97 kg).
Ricordiamo che l’ultima medaglia azzurra ad un Mondiale risale al lontano 2019 ed è molto probabile che l’astinenza possa prolungarsi almeno fino al 2027, quando la rassegna iridata assegnerà anche i primi pass diretti per le Olimpiadi. Assente in blocco il settore femminile, ma l’Italia dovrà rinunciare a diversi big del movimento tra cui Abraham Conyedo e Nikoloz Kakhelashvili.