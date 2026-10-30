Lotta, gli Stati Uniti dominano ai Mondiali nelle prime finali dello stile libero

Si apre il programma delle finali dello stile libero e si chiude quello della femminile ai Mondiali senior 2026 di lotta, in corso di svolgimento ad Astana, in Kazakistan: assegnati i titoli iridati nelle categorie di peso olimpiche dei -65 e dei -97 kg per gli uomini ed in quelle non olimpiche dei -55 e del -59 kg per le donne. Non c’erano italiani in gara quest’oggi.

Nei -65 kg dello stile libero lo statunitense Bowen William Bassett conquista l’oro superando l’armeno Vazgen Tevanyan ai punti sullo score di 9-1, mentre le medaglie di bronzo vanno al russo Abasgadzhi Magomedov ed all’iraniano Rahman Mousa Amouzadkhalili.

Nei -97 kg dello stile libero lo statunitense Kyle Snyder centra il titolo superando il nipponico Arash Yoshida per priorità con incontro terminato sul punteggio di 4-4, con le medaglie di bronzo che finiscono al collo dell’iraniano Hassan Yazdani e del russo Abdulrashid Sadulaev.

Nei -55 kg della femminile la statunitense Everest Shea Leydecker vince l’oro ed il titolo iridato battendo l’ucraina Nataliia Klivchutska ai punti con lo score di 4-1, mentre il terzo gradino del podio viene condiviso dalla nipponica Nagisa Harada e dalla russa Ekaterina Verbina.

Nei -59 kg della femminile si impone l’indiana Manisha Manisha, che porta a casa il titolo superando nell’ultimo atto la statunitense Abigail Elizabeth Nette, battuta ai punti con lo score di 8-6, mentre i bronzi vanno alla mongola Bolortuya Khurelkhuu ed all’ucraina Mariia Vynnyk.