Lotta
Lotta, Danika Sotnikov si ferma agli ottavi dei Mondiali nei -130 kg della greco-romana. Assegnati i primi titoli
Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Danila Sotnikov nei -130 kg della greco-romana ai Mondiali senior 2026 di lotta: ad Astana l’azzurro supera il turno di qualificazione, ma poi incappa in una sconfitta di misura ed infine vede svanire la possibilità del ripescaggio. Assegnati i primi quattro titoli e definite altre tre finali, sempre nelle categorie di peso della greco-romana.
Nelle eliminatorie dei -130 kg della greco-romana l’azzurro Danila Sotnikov nel turno di qualificazione regola il nipponico Yuta Nara, battuto per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 9-0 dopo appena 46″ dall’inizio del combattimento. Negli ottavi di finale, però, il cammino dell’azzurro si interrompe al cospetto del finlandese Matti Elias Kuosmanen, numero 3 del mondo e seconda testa di serie del tabellone iridato, che si impone di misura ai punti per 5-4. Il finnico esce in semifinale e per Sotnikov non si concretizza la possibilità del ripescaggio.
Assegnati i primi 4 titoli: per quanto concerne le categorie di peso olimpiche, nei -60 kg il nipponico Koto Gomi conquista l’oro superando l’iraniano Ali Abdollah Ahmadi Vafa per schienamento dopo 4’13”, quando si era sullo score di 5-7, mentre le medaglie di bronzo vanno al kazako Aidos Sultangali ed all’uzbeko Alisher Ganiev, invece nei -77 kg l’azero Sanan Suleymanov centra il titolo superando il moldavo Alexandrin Gutu ai punti per 8-3, con le medaglie di bronzo che finiscono al collo del bielorusso Shuai Mamedau e dell’iraniano Ali Zabihollah Oskou.
Per quel che riguarda le categorie di peso non olimpiche, invece, nei -55 kg l’azero Eldaniz Azizli centra l’oro battendo l’iraniano Payam Farzad Ahmadi Balootak ai punti con lo score di 3-1, mentre il terzo gradino del podio va al kazako Iskhar Kurbayev ed al georgiano Vakhtang Lolua, invece nei -82 kg l’iraniano Gholamreza Javad Farokhisenjani porta a casa il titolo iridato superando il turco Yuksel Saricicek ai punti per 7-1, mentre il terzo posto è del kirghiso Akzhol Makhmudov e del moldavo Mihail Bradu.
Definite altre tre finali: per quanto concerne le categorie di peso olimpiche, nei -97 kg il bielorusso Kiryl Maskevich se la vedrà per l’oro con il russo Artur Sargsian, mentre nei -130 kg il magiaro Darius Attila Vitek sfiderà nell’ultimo atto l’iraniano Fardin Shaban Hedayati, invece per quel che riguarda le categorie di peso non olimpiche, nei -72 kg il magiaro Krisztian Istvan Vancza si misurerà per il titolo iridato con l’iraniano Seyed Danial Seyed Shamsollah Sohrabi.