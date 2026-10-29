Lotta
Lotta, Benjamin Honis si ferma al debutto nello stile libero: Italia anonima ai Mondiali
Si chiude senza acuti l’avventura della spedizione italiana ai Campionati Mondiali di lotta olimpica 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento presso la Barys Arena di Astana. Benjamin Honis, terzo e ultimo azzurro impegnato nella rassegna iridata, è uscito di scena infatti quest’oggi dalla corsa al podio nella categoria 97 kg dello stile libero.
L’unico rappresentante dell’Italia nella lotta libera ai Mondiali (dopo le premature eliminazioni di Luca Dariozzi e Danila Sotnikov nella greco-romana) ha perso al debutto contro l’ucraino Vasyl Sova con il punteggio di 10-7, vedendo poi sfumare anche l’ipotesi del ripescaggio per il bronzo in seguito alla netta sconfitta di Sova nel turno successivo.
Nel Final Block del day-4 in Kazakistan sono stati assegnati altri quattro titoli iridati nel settore femminile: trionfano la giapponese Moe Kiyooka (6-0 in finale sull’ecuadoriana Lucia Yepez Guzman) nei -53 kg, la statunitense Adaugo Nwachukwu (12-11 sulla nipponica Nonoka Ozaki) nei -62 kg, la cinese Jia Long (4-3 sulla kirghisa Meerin Zhumanazarova) nei -68 kg e l’altra cinese Li Zelu (4-3 sulla polacca Wiktoria Choluj) nei -72 kg.