Lotta a due Smotherman-Ghim per il Bank of Utah Championship dopo tre giri

Assomiglia più che altro a una lotta a due il Bank of Utah Championship 2026. Austin Smotherman e Doug Ghim, infatti, si possono ben definire in fuga nel torneo che si sta disputando al Black Desert Resort di Ivins. Dopo tre giri è il trentaduenne californiano, già in passato compagno di college di Bryson DeChambeau, a guidare con lo score di -23, anche se il suo -6 consente al trentenne dell’Illinois di recuperare un colpo visto, appunto, il 64 che lo porta a -22. Per entrambi può essere la prima gioia sul PGA Tour.

Terza posizione pe tre: Trace Crowe, Ben James e Kevin Streelman. Se per quest’ultimo il -3 del sabato significa mantenimento dello status quo, per gli altri due questo significa recupero di sei posizioni, in virtù del -7 (64), un elemento piuttosto comune nelle parti alte, come si è visto.

Sesta posizione per il migliore dei giocatori di oggi, Johnny Keefer, autore di un grande -9 in un giro effettuato con partenza dalla 10 e con il picco dell’eagle alla 7. Per lui un -17 totale che lo affianca al tedesco Stephan Jaeger, primo dei non americani, e a Steven Fisk.

Nona posizione a -16 per quattro: la quota non a stelle e strisce tocca al canadese A.J. Ewart, a -16 insieme a David Ford, Chris Kirk e Neal Shipley. E attenzione alla performance in risalita dell’amateur Kihei Akina, che sale al 16° posto con 9 posizioni recuperate grazie al suo -6. Parliamo dell’attuale decimo al mondo del World Amateur Golf Ranking.