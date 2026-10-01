Annunciato il viaggio della fiaccola per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: attraversati i 50 Stati Uniti

Tutto comincia, come sempre, da una scintilla. Ma per Los Angeles 2028 quella scintilla ha già scelto il luogo da cui partire: Atlanta, la città che nel 1996 ospitò l’ultima Olimpiade estiva sul suolo americano. Non è soltanto un omaggio alla memoria, è una dichiarazione d’intenti. La staffetta della torcia olimpica prenderà il via da una metropoli che i Giochi li conosce nell’anima, per poi lanciarsi in un viaggio che promette di entrare negli annali: attraversare tutti e 50 gli Stati dell’Unione, dalle coste alle pianure, dalle grandi città ai piccoli centri.

L’ambizione è quella di firmare una delle staffette più imponenti della storia a cinque cerchi. Il tragitto toccherà luoghi iconici e di fama mondiale, sosterà in occasione di grandi appuntamenti culturali e sportivi e si fermerà in alcune città selezionate per trasformarsi in festa collettiva. L’idea di fondo è semplice quanto potente: portare l’Olimpiade fin sulla soglia di casa, farla scorrere nelle strade e nelle piazze, permettere a milioni di americani di sentirla davvero propria. Un percorso che prenderà forma grazie a un’alleanza tra città, Stati, comunità e partner, ciascuno chiamato a custodire un pezzo del viaggio verso LA28.

A raccontarne il senso è Casey Wasserman, presidente del Comitato Organizzatore, che parla di un “onore” e di un “privilegio” da condividere con ogni angolo del Paese, mentre cittadini di tutti i 50 Stati porteranno la torcia verso la cerimonia di apertura. La scelta di Atlanta, sottolinea, rende omaggio a una città dalle profonde radici olimpiche e a partner storici come Coca-Cola, il cui sostegno accompagna il movimento da un secolo.

La storia, però, ha un prologo antico. La fiamma verrà accesa a Olimpia, in Grecia, culla dei Giochi, prima di attraversare l’oceano e di mettersi in cammino nella primavera del 2028. Per conoscere ogni tappa del percorso bisognerà attendere il 2027, quando verrà svelata la mappa completa. Fino ad allora resta il fascino di un’attesa che somiglia a una promessa: quella di una fiamma che, passo dopo passo, illuminerà un intero continente.