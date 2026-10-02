L’orgoglio non é estinto! L’Italia gioca a viso aperto e strappa un punto prezioso a Parigi

Un’Italia coraggiosa e convinta torna ad esprimere una prestazione degna del suo nome allo Stade de France di Saint-Denis. Gli azzurri giocano a viso aperto contro una fortissima Francia e strappano un prezioso pareggio per 1-1 nel terzo match della Nations League. La squadra di Roberto Mancini, dopo la netta vittoria in Turchia, continua a dimostrare i suoi valori giocando un match coriaceo contro i transalpini con una formazione convincente e (finalmente) giovane. Grandi protagonisti Gianluigi Donnarumma, autore di un paio di miracoli, ed Alessandro Bastoni, al secondo gol consecutivo nella competizione europea.

La Francia parte forte e tiene il pallino del gioco nei primi minuti senza creare occasioni. All’ottavo minuto la grande chance ce l’ha l’Italia: su un cambio di gioco Sebastiano Esposito mette in mezzo una palla interessante che Moise Kean non riesce incredibilmente a spingere in porta. I transalpini continuano a macinare gioco con l’incredibile qualità ma gli azzurri tengono duro e si procurano un’altra occasione con il tiro di Frattesi deviato dopo una lunga rimessa laterale. Il primo tempo va in archivio senza reti.

Nei primi minuti della ripresa va in scena una Francia più propositiva che impegna subito Donnarumma, per distacco il migliore italiano in campo. Il portiere azzurro nulla però può fare sulla fantastica punizione di Olise che vale l’1-0 al 55′. L’Italia soffre per altri dieci minuti ma su un’uscita sbagliata della retroguardia francese trova il pareggio con Bastoni al 68′.

Le squadre si aprono, Donnarumma continua a salvare la porta italiana e con l’esordio di Vergara la squadra di Mancini si rende ancora pericolosa. Kean propizia l’espulsione di Upamecano e l’Italia ha addirittura la palla del vantaggio con Barella. Nel finale gli azzurri spingono fino alla fine per cercare il successo ma l’arbitro fischia la fine. Allo Stade de France un’Italia coraggiosa strappa un punto e si porta a quota quattro punti nel Gruppo 1 della Nations League.