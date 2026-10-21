Tennis
Lorenzo Musetti inizia la risalita nel ranking ATP. Obiettivo testa di serie agli Australian Open
Lorenzo Musetti in serata è approdato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Lione: l’azzurro lunedì prossimo scarterà i 200 punti dell’eliminazione in semifinale subita lo scorso anno a Vienna, mentre in Francia al momento ne ha incassati solamente 50.
Per questo motivo l’azzurro scende da quota 1870 punti a 1720, scivolando dal 26° posto del ranking ufficiale al 27° di quello virtuale. Musetti per continuare a risalire dovrebbe raggiungere le semifinali, che lo proietterebbero a quota 1770, che varrebbe sempre il 27° posto.
In caso di ulteriore successo, la finale varrebbe all’azzurro l’approdo a quota 1835, che lo porterebbe invece al 26° posto virtuale, mentre in caso di vittoria del torneo, Musetti si isserebbe a 1920 punti, pur restando comunque nella medesima posizione.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking ufficiale: 1870 punti, 26° posto.
Ranking dopo il successo agli ottavi: 1720 punti, 27° posto virtuale.
Ranking in caso di successo ai quarti: 1770 punti, 27° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in semifinale: 1835 punti, 26° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in finale: 1920 punti, 26° posto virtuale.