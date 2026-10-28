Lorenzo Musetti batte Tiafoe: “Ritrovata la serenità, chiave dei successi. Non mi siedo sugli allori”

Lorenzo Musetti ha preso uno scalpo di notevole prestigio in occasione del debutto nel torneo ATP 500 di Vienna, regolando in due set lo statunitense Frances Tiafoe. Il toscano ha battuto il numero 9 del mondo sul cemento della capitale austriaca e, dopo aver trionfato nel torneo ATP 250 di Lione, può proseguire la propria avventura: giovedì 29 ottobre tornerà in campo per affrontare il britannico Arthur Fery agli ottavi di finale.

Lorenzo Musetti ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “In un certo senso l’aver giocato tanto ultimamente mi ha aiutato a trovare il giusto ritmo. A Vienna mi sono allenato solo ieri, ma questo è un posto speciale, nel quale mi trovo benissimo e mi sento come a casa. Contro Tiafoe sono molto contento di come ho giocato, lui ha espresso un buon livello, e domani contr Fery non sarà un match facile. Ha già dimostrato di giocarsela bene contro i migliori”.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “Sicuramente sentivo che stavo lavorando molto bene. Sapevo che prima o poi sarebbe ritornata quella serenità e quella quell’atteggiamento che alla fine fanno la differenza. Credo che questa sia stata un po’ la chiave di questi di questi ultimi successi. Sicuramente oggi è stata una prova molto importante perché potevo un po’ sedermi sugli allori dopo la vittoria della scorsa settimana a Lione. Invece sono stato molto bravo a vincere una partita complicata contro un Tiafoe che ha giocato un buon match, quindi sono doppiamente contento”.